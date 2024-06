Reunião sobre obras de revitalização do Estádio Morenão acontece terça-feira

Continuando o debate sobre o Estádio Morenão, o deputado Pedrossian Neto (PSD) marcou para a próxima terça-feira (11), às 14h, a primeira reunião da comissão criada para monitorar e discutir o andamento da obra no local. O encontro deve reunir representantes do esporte de Mato Grosso do Sul na Assembleia Legislativa.

Em 29 de fevereiro, o parlamentar promoveu uma audiência pública na qual debateu, junto com os convidados, o cronograma da reforma, além das perspectivas, sobretudo para o futebol sul-mato-grossense.

“Não tem como o nosso futebol prosperar, se não tivermos um estádio para receber torcidas, uma cobertura jornalística e televisiva, suficiente até para ajudar no patrocínio do futebol de Mato Grosso do Sul”, apontou o deputado na ocasião da audiência pública.

A informação divulgada até então é que são destinados R$ 9,4 milhões para execução da obra. Os recursos, bem como cronograma e demais itens que envolvem a reforma, serão destrinchados durante o debate na Assembleia Legislativa.

Serão convidados representantes dos clubes, Fundesporte (Fundação de Esporte de MS), Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), entre outros envolvidos no assunto, para o debate.

Com informações da Agência Alems

