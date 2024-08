Operação da Receita Federal apreende 6 toneladas de anabolizante, madeiras nobres e eletrônicos em Corumbá

A Receita Federal realizou a segunda fase da Operação Terminus, em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, realizada ao longo desta semana e terminou com a apreensão de seis toneladas de produtos sem documentação fiscal necessária. Foram apreendidos anabolizantes, madeiras nobre e eletrônicos.

A ação contou com apoio da Polícia Federal, Polícia Militar e o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. As fiscalizações aconteceram no Posto Esdras, localizado na fronteira com a Bolívia, estradas vicinais, comércios locais e no Posto Lampião Aceso, na BR-262, saída da cidade.

Dentre os produtos confiscados estavam sacas in natura, anabolizantes para equino, brinquedos, madeiras nobres, eletrônicos e vestuários com marcas falsas.

De acordo com a PF, o nome Terminus, dado a operação, faz alusão ao Deus protetor das fronteiras. A fiscalização aconteceu na cidade por ser rota de entrada de produtos falsificados ou sem nota fiscal necessária.

