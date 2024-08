MS teve seis cidades entre as mais quentes do país nesta sexta-feira

O calor que atinge Mato Grosso do Sul nos últimos dias tem feito as temperaturas ficarem altas em todas as regiões do Estado. Nesta sexta-feira (16), seis cidades sul-mato-grossenses estiveram na listas das 20 mais quentes em todo o país.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Corumbá foi a segunda cidade mais quente do país, perdendo apenas para Cuiabá, ao registrar a máxima de 39,8 graus. Na sequência está o distrito de Nhumirim, também na região pantaneira, marcando 39,3 graus.

As cidades de Água Clara (38,7 C), Porto Murtinho (38,6 C), Aquidauana (38,4 C) e Miranda (38,4 C), fecham a lista dos municípios mais quentes do Estado. Campo Grande registrou a máxima de 36,5 graus, com sensação térmica que se aproximou dos 40 graus.

Para este sábado (17), o instituto emitiu dois alertas de perigos para as 79 cidades de MS quanto à baixa umidade, variando entre 12 e 20% nas horas mais quentes, e onda de calor com temperaturas 5 graus acima da média.

É recomendado que a população mantenha-se hidratada e evite exposição direta ao sol. Além disso, umidificar os ambientes fechado para evitar ressecamento da pelo, olhos e boca.

