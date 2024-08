Em Campo Grande, Semadur recolhe frutos de acuri para alimentar araras-azuis do Pantanal

Atendendo a um chamado do Instituto Arara Azul, a Prefeitura de Campo Grande, através da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana), realiza a colheita de frutos de acuri e bocaiúva, alimento essencial para a arara-azul, que serão enviados ao Pantanal. Um dos locais escolhidos para a coleta foi o Centro de Educação Ambiental Anhanduí.

Devido aos grandes incêndios florestais na região pantaneira, a alimentação das araras-azuis também foi comprometida e como forma de amenizar a escassez de alimentos, uma das alternativas encontradas foi a colheita de frutos em Campo Grande, onde são encontrados com maior facilidade em nossos parques e áreas de proteção e que serão entregues ao Instituto Arara Azul.

De acordo com a a presidente do Instituto Arara Azul, Neiva Guedes, a primeira coleta aconteceu nessa quinta-feira (15). “Elas são aves especialistas, comendo basicamente castanha de duas espécies de palmeiras. Com os incêndios, grandes áreas de alimentação foram queimadas. Por isso, estamos realizando essa suplementação que será de longo prazo, uma vez que a produção de novos frutos demora até um ano e meio. Quem tiver palmeiras acuri e bocaiúva e puder disponibilizar, apenas nos informem que futuramente iremos programar coletar. Não podemos coletar tudo de uma vez para não estragar e não desperdiçar”, destacou.

O município de Campo Grande, por preservar e incentivar o cultivo de árvores de espécies nativas, possui uma maior quantidade de espécimes que produzem frutos e sementes que servem como alimento para os mais diversos tipos de aves que vivem na área urbana.

Por Thays Schneider

