Operação da Policia Civil fecha boca de fumo em Amambaí

Ontem (21), a Polícia Civil, por intermédio da SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Amambaí, realizou uma ação que teve como objetivo desfazer uma boca de fumo, localizada no Bairro Vila Cristina.

A ação teve inicio após os policiais receberem a denúncia de que uma bicicleta teria sido furtada e avistada em uma casa na Vila Cristina. As autoridades foram até o local informado e perceberam, por meio de uma movimentação, que algumas pessoas tentavam fugir ao perceber a aproximação deles.

O proprietário do imóvel, um rapaz, de 24 anos, foi capturado e além da bicicleta os policiais também encontraram maconha, crack e uma quantia em dinheiro.

O rapaz foi preso em flagrante por tráfico de drogas e receptação, e foi conduzido para a Delegacia de Amambai, onde permanece à disposição da Justiça.

