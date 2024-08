PF prende uma pessoa por desmatamento e grilagem de terra no Pantanal

Operação da Polícia Federal prendeu uma pessoa, nessa quinta-feira (21), em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, após o homem ser encontrado com uma arma de fogo sem documentação necessária.

A ação teve como objetivo combater delitos como desmatamento, mineração ilegal , grilagem de terras e redução à condição análoga à escravidão.

A operação aconteceu, também, no município de Cuiabá (MT). Não foi divulgado em qual cidade aconteceu a prisão. Foram apreendidos mídias com conteúdos digitais, dinheiro, armas de fogo, pedras preciosas e veículos.

Os bens passarão por perícia para aprofundar as investigações e identificar outros integrantes da organização criminosa.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram