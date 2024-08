Idoso é encontrado carbonizado após comércio ser destruído pelo fogo no Indubrasil

Idoso identificado como Marques Ribeiro Gomes, de 66 anos, morreu, na noite dessa quarta-feira (21), no bairro Indubrasil, em Campo Grande, após a casa e comércio onde ele morava pegar fogo.

Conforme Boletim de Ocorrência, por volta das 22h, vizinhos notaram que o bar de propriedade da vítima estava em chamas. Eles tentaram arrombar a porta de entrada, mas não conseguiram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local e controlou o fogo, encontrou Marques caído na cozinha com o corpo todo carbonizado.

Um familiar do homem contou que ele morava sozinho nos fundos do bar e que no estabelecimento era armazenado pequenas quantidades de combustível. Entretanto, as causas do incêndio ainda devem ser investigadas.

Como a vítima estava com o corpo completamente carbonizado, precisará passar por exame de identificação no Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal). O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

