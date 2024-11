Operação da PM prende três suspeitos de tráfico de drogas em Anastácio

Três pessoas foram presas pela Polícia Militar na noite de ontem (08), em Anastácio, suspeitos de tráfico na região.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a operação foi desencadeada após denúncias de que havia venda de drogas nos bairros Assuí, Antônio Clementino e Novo Horizonte.

Durante patrulhamento pela Rua Moisés Flores Nogueira, a equipe do GETAM (Grupamento Especial Tático de Ações Motorizadas) abordou três jovens que estavam parados em uma área isolada.

Ao perceberem a presença dos agentes, um jovem, de 18 anos, tentou jogar algo em uma mata próxima.

Ao revistarem os rapazes, os policiais encontraram R$ 40 com o rapaz, de 18 anos, e pequenas quantidades de substância semelhante à maconha com os outros dois jovens, de 19 e 20 anos.

Também foram encontrados uma porção de aproximadamente 5 gramas de maconha na mata, que o jovem, de 18 anos, afirmou ser o dono, além de confessar que tinha mais drogas para vender na residência onde mora.

Os policiais foram até a casa do rapaz, onde a mãe do jovem permitiu a entrada e ao revistarem o guarda-roupas, encontraram sete trouxinhas de maconha embaladas para venda, além de uma porção maior de 104 gramas e R$205 em dinheiro.

Os três jovens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.

