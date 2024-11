Mato Grosso do Sul investiga novos casos de dengue e Chikungunya

Conforme o Boletim Epidemiológico, divulgado ontem (09) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), Mato Grosso do Sul tem 15.982 casos confirmados de dengue somente este ano, 30 óbitos e 17 estão casos em investigação.

Os municipios de Antônio João e Laguna Caarapã tiveram incidência média de casos prováveis para doença nos últimos 14 dias.

Os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Maracaju, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Dourados, Laguna Carapã, Naviraí, Sete Quedas, Amambai, Paranhos, Ponta Porã, Iguatemi, Itaquiraí, Aparecida do Taboado, Mundo Novo, Campo Grande e Bonito. Entre as vítimas, 15 delas tinham comorbidade.

Em relação a Chikungunya, o Estado tem registro de 3.289 casos prováveis, com 911 confirmados, mas sem óbitos.

A SES alerta que em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, a recomendação é procurar uma unidade de saúde mais próxima do municipio e evitar a automedicação.

