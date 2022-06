Motocross: Cassilândia recebe mega evento

A 3ª etapa do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense de Motocross acontece neste fim de semana (18 e 19/06). O evento ocorre na cidade de Cassilândia a 452 km de distância de Campo Grande, no Motódromo Municipal Salto do Rio Aporé. A entrada é gratuita e conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Centenas de pilotos estarão reunidos na etapa de motocross. A pista possui muitas mesas, saltos e pontos de ultrapassagem que testarão as habilidades técnicas dos pilotos – e também os amortecedores das motos. O traçado fica na beira do Aporé, que influencia diretamente na particularidade do solo.

Parte da equipe Federação de Motociclismo do Estado de Mato Grosso do Sul (Femems) já desembarcou na cidade para os preparativos. “Estamos trabalhando junto à prefeitura e aos organizadores locais para deixar tudo no jeito. Assim como eu, os pilotos vão se surpreender com este lugar. Estão todos mais do que convidados”, fala Salvador Machado, presidente da entidade.

Para o público, a experiência será única: visão privilegiada da pista, desde o gate de largada até a linha de chegada, com os duelos e manobras eletrizantes que o esporte proporciona, além das belezas naturais em seu entorno. Quem prestigiar o evento terá à disposição o conforto das arquibancadas, além de uma praça de alimentação com diversidade de comidas e bebidas.

Programação do evento

18/06 (sábado)

Secretaria de provas e vistoria técnica: das 9h às 17h

Treinos livres: das 13h00 às 15h25

19/06 (domingo)

Secretaria de provas e vistoria técnica: das 7h às 9h

Treinos livres: 8h00 às 8h50

Provas oficiais: das 10h00 às 14h05

Com informações da Fundesporte

