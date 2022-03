Em lançamento de novas viaturas para MS, Riedel faz “pré-campanha” ao lado de Paulo Corrêa

Na manhã de hoje (14), a PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) ganhou 27 viaturas pelo mais novo programa da corporação, o “Campo Mais Seguro”. O objetivo é combater abigeados (roubo de gado) que tanto assolam os produtores rurais nos 79 municípios do Estado, além de impedir que maquinários e até mesmo defensores agrícolas sejam furtados das propriedades. Na ocasião, autoridades marcaram a agenda política do dia com o lançamento.

Entre os presentes, estavam Eduardo Riedel – titular da Seinfra (Secretaria de Estado de Habitação e Infra-Estrutura-Geral) e presidente do Comitê Gestor do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia) – ao lado de Paulo Corrêa, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Juntos, os dois fizeram registro comemorando a novidade na segurança pública sul-mato-grossense.

Recentemente, Riedel confirmou que até fim deste mês deixará a pasta estadual a fim de trilhar sua pré-campanha para o cargo de governador. No evento, ele pôde se encontrar com outros aliados, como o presidente da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Marcelo Bertoni. Inclusive, o atual secretário da Seinfra também já foi gestor da Federação.

O lançamento do “Campo Mais Seguro” se deu na sede do órgão, no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Foco na segurança

Segundo o comandante-geral da PMMS, coronel Marcos Paulo Gimenez, o Estado foi divido em quatro grandes áreas (Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Aquidauana) para que a implantação do programa seja de forma automática nos municípios. “Por mais que hoje temos 20 deles sendo agraciados com viaturas, temos capacidade para atuar no MS todo”, confirmou.

Para Alessandro Coelho, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, crimes do tipo dificultam contratações em fazendas. “Acreditamos que a patrulha irá trazer paz e tranquilidade ao produtor”, afirmou. Já o deputado Paulo Corrêa destacou os investimentos – cerca de R$ 7 milhões. “Nunca foi investido tanto recurso no campo de MS”, pontuou.

De modo que o programa funcione com maior atuação, contudo, é necessário que produtores rurais se conscientizem em cadastrar cada maquinário, implementos e trabalhadores, além das próprias fazendas. ” Tudo será rastreado por meio da tecnologia embarcada nas viaturas”, esclareceu o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.

Também estiveram presentes o titular da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck; da SAD (Administração e Desburocratização), Ana Nardes, deputado federal Luiz Ovando e os parlamentares estaduais Barbosinha, Paulo Duarte e Gerson Claro.