Nível do Rio Formoso aumenta e prefeitura interdita Balneário Municipal de Bonito

A Prefeitura Municipal Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, informou no início da semana que o Balneário Municipal à margem do Rio Formoso, um dos principais rios da região, está temporariamente interditado.

Segundo informações da prefeitura, o nível do rio Formoso encontra-se acima do permitido para segurança dos visitantes após os volumes de chuva registrados no domingo (28). Não há previsão de abertura do balneário.

O Balneário é apropriado para passar o dia e se refrescar. Tem uma grande quantidade de peixes, e maior fluxo de visitantes, principalmente no final de semana. Acesse também: Seleção Brasileira Sub-20 treina de olho nas oitavas da Copa do Mundo

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram