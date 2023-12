Membros de organização criminosa são presos pela Polícia Federal na região do Pantanal

Agentes da Polícia Federal, cumpriram mandados de busca e apreensão na manhã de hoje (30), nas cidades de Corumbá e Campo Grande contra membros de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas, na comercialização de arma de fogo, sequestro, tortura e outros crimes. De acordo com as investigações, o grupo criminoso atuava na região do Pantanal, onde eram responsáveis pelo envio de cocaína para os grandes centros.

Segundo a PF, a Operação MALUM teve início a partir de informações da Polícia Militar de Corumbá sobre a existência de um grupo criminoso responsável pelo armazenamento e envio de drogas, principalmente cocaína, para as capitais dos estados da região Centro-oeste e Sudeste do Brasil. Apurou-se durante a investigação, que a organização criminosa comercializava armas de fogo, atuava em presídios e, para manter a impunidade, cometia diversos outros crimes, dentre os quais incêndio ao veículo particular de um policial militar, incêndio a residência de desafetos, sequestro e tortura de ex-membro.

A operação policial contou com a participação de 46 Policiais Federais no cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão, nas cidades de Corumbá, e Campo Grande, expedidos pela 1ª Vara criminal da Justiça Estadual de Corumbá.

Os investigados poderão responder, inicialmente, pelos crimes de tráfico de drogas, participação em organização criminosa, incêndio, sequestro e comercialização de armas de fogo.

O nome da operação, MALUM, faz alusão a uma expressão em latim que significa “algo ou alguém de má qualidade, de conduta danosa”, traduzindo o comportamento dos integrantes da ORCRIM investigada.

