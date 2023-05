Realização do 1º Encontro Estadual sobre o Bem-Estar Animal visa debater políticas de proteção e defesa dos animais

Nesta semana, a Coordenação Especial de Cuidado e Preservação da Vida Animal está promovendo o 1º Encontro Estadual sobre o Bem-Estar Animal. Com o objetivo de conscientizar e promover ações efetivas, o evento traz como lema “Conhecimento para a preservação da vida animal”. A iniciativa pretende avaliar a situação atual dos maus-tratos, saúde animal e infraestrutura nos municípios de Mato Grosso do Sul.

O encontro é voltado para profissionais da área de saúde, veterinários e protetores independentes de animais. A programação conta com a apresentação do plano de ação do órgão, além de oficinas e palestras.

Segundo Carlos Eduardo Rodrigues e Giovanna Graal Bassi, assessores da Coordenação Especial, o encontro proporciona não apenas uma avaliação da saúde animal em cada município, mas também oferece oportunidades de capacitação.

“Estamos oferecendo um curso de manejo e captura de animais, uma vez que essa capacitação não ocorre há mais de 15 anos. Além disso, contaremos com o apoio da Subsecretária do Bem-Estar Animal de Campo Grande para abordar os avanços das políticas públicas municipais, e em parceria com a Coordenadoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde, discutiremos a questão das zoonoses e das fronteiras”, explica Carlos Eduardo Rodrigues.

Serviço:

O 1º Encontro Estadual sobre o Bem-Estar Animal acontecerá nos dias 30 e 31 de maio, terça e quarta-feira, no Eco Hotel do Lago.

Confira a programação:

Data: 30/05/2023 (terça-feira)

Local: Eco Hotel do Lago

7h30 às 9h – Credenciamento

proteção aos animais

9h às 12h – Abertura e Workshop “Resgate, Restrição e Cuidados com Animais”, ministrado por Roberta Dias Lima, profissional formada em Auxiliar de Veterinária, com conhecimento em fotografia, manejo e resgate. Roberta também é voluntária da ONG “Animais merecem voz”. O workshop abordará os procedimentos específicos para cães e gatos, técnicas e práticas diárias de resgate animal, bem como os equipamentos necessários.

Das 13h30 às 16h30 – Workshop “Manejo e Restrição de Felinos”, ministrado pela médica veterinária Ana Carolina Peroni Gomes, especializada nas peculiaridades dos felinos. O curso abordará técnicas seguras de captura e transporte, bem como o controle de colônias por meio da esterilização e castração.

Das 16h30 às 17h30 – Palestra sobre “Socialização e Adaptação após o Resgate”, ministrada pela adestradora e educadora canina Claudia Maria de Morais. Serão discutidos temas como cuidados pós-resgate, orientações para lares temporários ou definitivos, além de adaptação na rotina familiar e entre outros animais.

Das 17h30 às 18h – Ap resentação da estrutura de atendimento e execução dos serviços pela Subsecretaria de Bem-Estar Animal de Campo Grande. O médico veterinário e perito voluntário da Delegacia Especializada em Crimes Ambientais (Decat), Edvaldo dos Santos Sales, trará casos operacionais para enriquecer a discussão.

Data: 31/05/2023 (quarta-feira)

Local: Eco Hotel do Lago

7h30 às 12h – Workshop “Ações de Vigilância, Controle e Prevenção de Zoonoses em Mato Grosso do Sul”, ministrado pela doutora em Ciências Veterinárias pela UFMS e mestra em Zootecnia pela UFGD, Camile Sanches Silva. A palestra de encerramento abordará o cenário atual das leishmanioses no estado, incluindo as formas visceral e tegumentar americana, além de esporotricose, raiva e febre-amarela.