Mulheres são presas transportando maconha em Maracaju

Durante fiscalização do DOF na MS-386, na tarde de segunda-feira (11), os policiais prenderam duas mulheres, de 18 e 20 anos, após serem flagradas transportando 37,5 quilos de maconha em Maracaju.

Elas estavam em um Toyota Etios de cor branca, conduzido por um homem que relatou ser motorista de aplicativo. O três estavam indo em direção a Laguna Carapã.

Ao vistoriarem as bagagens, encontraram grande quantidade de maconha. As mulheres afirmaram que haviam sido contratadas para entregar a droga em Goiânia.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

