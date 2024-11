Veículos carregados com produtos ilegais são apreendidos pelo DOF em Dourados

Na tarde desta segunda-feira (11), três veículos carregados com cigarros, produtos eletrônicos e perfumes foram apreendidos na rodovia BR-463, área rural de Dourados.

A ação envolveu o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em conjunto com uma equipe do Helicóptero Harpia, da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), apreenderam três veículos carregados com cigarros, produtos eletrônicos e perfumes.

Os militares faziam patrulhamentos e bloqueios na região, quando deram a ordem de parada aos condutores, dois homens de 35 e 42 anos e uma mulher, de 42 anos de idade, que seguiam sem a documentação legal para a circulação e o comércio da mercadoria no Brasil.

Os criminosos disseram que disseram que faziam apenas o frete do Paraguai até o Distrito de Vila Vargas

Nos veículos Corsa Classic, Corsa Sedan e VW Gol foram apreendidos: 450 pacotes de cigarros; 4.600 relógios de pulso; 100 Smartwatch; 72 Smart Band; 35 MI TV Stick; 200 Fones de ouvido; 10 pneus; e, 144 frascos de perfumes. Os produtos foram avaliados em R$ 510 mil. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300.

