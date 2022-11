Mulher tem dente arrancado após ser agredida por ex-marido

Um idoso, de 67 anos, foi preso em flagrante após arrancar um dente da ex-esposa com um soco na tarde de ontem (28), em Corumbá, distante a 417 quilômetros de Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher relatou que estava bebendo e após o jogo do Brasil, ao se preparar para ir embora, o autor, com quem tem quatro filhos, passou pelo local. Por ciúmes de outros indivíduos que estavam no local, ele foi em direção da vítima e a agrediu com um soco na boca, causando lesão e arrancando um dente dela. Após isso, ela entrou em luta corporal com o agressor.

Uma guarnição da Polícia Militar foi chamada e ao chegar no local, encontrou o autor com duas pedras nas mãos e fez a detenção. Ele apresentava escoriações no pescoço causadas por arranhões quando a vítima se defendeu.

O caso foi registrado como lesão corporal, se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica).

Serviço

Central de Atendimento à Mulher: ligue 180, serviço do governo federal, que funciona 24h, todos os dias, onde são prestadas informações, orientações e feitas denúncias (que podem ser anônimas).

Em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190.

Todas as unidades da Polícia Militar e as Delegacias de Polícia Civil do Estado estão aptas a receber/orientar mulheres em situação de violência.

Com informações de Diário Corumbaense

