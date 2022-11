Colisão entre caminhão e veículo agrícola, mata tratorista na MS-376

O tratorista Leonel Arrielo, de 67 anos, morreu na manhã de hoje (29), após ser atropelado por um caminhão de remédios, enquanto trabalhava na BR-376, entre Vicentina e o Distrito de Culturama. O condutor do caminhão também ficou ferido e foi encaminhado ao hospital, onde se encontra em observação.

De acordo com o site Porã News, o veículo agrícola em que Leonel conduzia foi atingido por trás por um caminhão de uma transportadora de medicamentos que seria entregue na cidade de Dourados.

O caminhoneiro foi encaminhado ao hospital, mas não corre risco de morte. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

