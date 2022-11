Mulher se assusta ao encontrar onça no banheiro de casa

Uma onça-parda foi encontrada no banheiro de uma residência em Paranaíba, distante a 417 quilômetros de Campo Grande. O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã de hoje (18), para retirar o animal.

Segundo a proprietária da residência, ela deu de cara com a onça quando foi até o banheiro. E por sorte, mesmo com a pouca distância que ela chegou do felino, não houve ataque.

O animal foi anestesiado com o uso de dardos, capturado e colocado em uma jaula de contenção. Os técnicos examinaram a onça e concluíram ser um macho adulto que não apresentava ferimentos e estava em ótimo estado de saúde.

A equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) Aparecida do Taboado, levou o animal para seu habitat natural, em uma reserva distante da cidade, onde após autorizado pelo médico veterinário, a onça será solta.

