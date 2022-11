Motorista bate carro e abandona veículo com uma tonelada de maconha

Um veículo Fiat Uno Mille de cor branca, foi encontrado com mais de uma tonelada de maconha espremida na parte interna do carro, no final da tarde de ontem (17), na rua Carlos Drumond de Andrade, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme a Polícia Militar, o veículo teria se envolvido em acidente com outro carro modelo SUV Mitsubishi que saia do estacionamento de uma gráfica na região quando aconteceu a colisão. A polícia descobriu em conversa com moradores da região que o condutor do Uno branco, fugiu a pé após a batida.

Após a batida, o carro ficou sem condições de funcionar e dentro haviam 14 caixas de maconha. O veículo, segundo a PM, foi preparado para o transporte e possuía apenas o branco do motorista e outro detalhe seria a placa com indícios de ser clonada, fato que dificultou a identificação do dono do Uno.

A droga será encaminhada à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e o veículo irá para o pátio de delegacia.