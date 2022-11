Dois são presos com revólver e ameaçando vizinhança no Parque Novos Estados

Após ação de policiais militares da Força Tática do 9º BPM, foram presos em flagrante na manhã de hoje (18), dois homens de 22 e 27 anos, por porte ilegal de arma de fogo. As prisões aconteceram no bairro Parque dos Novos Estados, região norte de Campo Grande.

Na ação, policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia, cumpriram mandado de busca e apreensão, onde foram localizados 1 revólver calibre 347, além de 48 munições intactas.

Conforme o registro policial, a ação se deu em decorrência de um disparo de arma de fogo efetuado no último dia 23 de outubro, quando um dos suspeitos, após desentendimento com vizinhos, efetuou disparos de arma de fogo em via pública, causando medo e pavor aos moradores do bairro Parque Novos Estados. A Polícia foi acionada e começou a apurar os fatos.

As investigações demonstraram que não seria a primeira vez que o suspeito ameaçava os vizinhos. Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil representou pela medida cautelar de busca e apreensão na residência e na garagem do suspeito, com o objetivo de localizar a referida arma.

Nas primeiras horas do dia, os policiais civis e militares deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Durante as buscas foram localizadas: 01 arma de fogo cal. 357 e 48 munições, que estavam em posse dos autuados