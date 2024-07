Mulher que matou marido com golpe de facão é presa em Amambai

Mulher, de 31 anos, suspeita de matar o marido com um golpe de facão, na noite dessa terça-feira (23), em Amambai, distante 340 quilômetros de Campo Grande, foi presa pela Polícia Civil nesta quarta-feira (24), horas após o crime.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a mulher foi encontrada com sinais de embriaguez e confirmou aos investigadores que esfaqueou o marido durante discussão.

Testemunhas relataram que o casal estava ingerindo bebidas alcoólicas no quintal da residência onde moravam, na Vila Cristina, quando a mulher, por motivos ainda desconhecidos, pegou um facão e golpeou Vagner no peito.

Após ser atingido, o homem conseguiu sair da casa e pedir ajuda aos vizinhos, mas caiu inconsciente na rua. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Amambai, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

