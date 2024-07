Duas toneladas de maconha transportadas em caminhonete roubada são apreendidas na Capital

Uma carga de maconha de apoximadamente 2,024 kg de maconha foi apreendida em Campo Grande. A quantidade exorbitante de intorpecentes estava sendo transportada em uma caminhonete roubada do estado do Paraná.

Na abordagem, os policiais deram ordem de parada a uma Toyota/Hilux que estava em alta velocidade saindo de uma estrada vicinal. O motorista não acatou a ordem e iniciou a fuga.

O motorista acabou abandonando o veículo e tentou fugir a pé, sendo preso pelos policiais. Foi visto que na caminhonete havia vários tabletes de maconha, também foi verificado em consulta que o carro possui um registro de roubo desde fevereiro de 2024, no estado do Paraná.

