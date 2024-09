Mulher que estava desaparecida é encontrada morta e marido confessa crime em Ivinhema

A Polícia Civil encontrou, nesta terça-feira (24), o corpo de Mariana Agostinho Defensor, de 32 anos, que estava desaparecida desde o domingo (22), em Ivinhema, distante 289 quilômetros de Campo Grande. O marido da vítima confessou o crime e foi preso.

Conforme informações, o homem foi encontrado no carro do casal desacordado, junto de uma faca suja de sangue. Ele tentou tirar a própria vida, mas foi socorrido e encaminhado ao hospital de Dourados, onde foi intubado. Durante a internação, permaneceu sob escolta policial por ser suspeito do crime.

Familiares afirmaram que a mulher sumiu após discutir com o marido. No automóvel, além da faca, foi encontrado o celular da vítima sujo de barro.

Após buscas pela região, a Polícia Civil localizou o corpo de Mariana. Não foi informado o local exato nem a causa da morte. O homem, que já esta acordado, confessou o crime.

