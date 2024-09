Temperaturas ultrapassam os 40 °C em sete cidades de MS

A terça-feira (24) foi de temperaturas altíssimas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, mas moradores de sete cidades do Estado sofreram mais com os termômetros ultrapassando os 40 °C.

De acordo com o meteorologista Natalio Abraao, as cidades mais quentes foram Três Lagoas e Aquidauana, com 42,1 °C cada uma. Coxim registrou máxima de 41,3 °C, enquanto Cassilândia e Paranaíba 41,1 °C. Ribas do Rio Pardo alcançou 40,4 °C e Corumbá 40 °C.

Campo Grande teve máxima de 39 °C, mas com sensação térmica que ultrapassou os 40 °C. Quanto à umidade, Cassilândia, Paranaíba e Três Lagoas tiveram o menor registro, com apenas 10%.

Conforme aviso do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a onda de calor que atinge o estado deve permanecer até esta quarta-feira (25), deixando as temperaturas 5 °C acima da média, causado risco à saúde humana.

