Concluído o recapeamento da Av. Ernesto Geisel, Prefeitura segue o planejamento com quatro frentes de trabalho

Seguindo o planejamento elaborado no ano passado assim que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) passou a ser comandada pelo engenheiro Marcelo Miglioli, no início de novembro, a Prefeitura segue com o programa de recapeamento, que prevê a colocação de asfalto novo em pelo menos 150 km de vias urbanas em Campo Grande.

A restauração do pavimento asfáltico da Avenida Ernesto Geisel, entre o Shopping Norte Sul e a Avenida Afonso Pena, já foi concluída.

Está sendo feito agora somente os ajustes nas áreas de PVs (poços de visita), popularmente conhecido como bueiros, e reparos em trechos de meios-fios. A obra foi iniciada no dia 2 de setembro e para evitar transtornos no trânsito as equipes trabalharam durante a semana até o início da noite e aos sábados.

“Acho que foi bom, eles ficaram pouco tempo para o tamanho da obra, foi um serviço rápido e bom”, afirma César Boeira, que transita sempre pela Av. Ernesto Geisel de moto e de carro. Outro que elogiou a rapidez na execução do recapeamento foi Vinícius Duarte. Ele conta que estava viajando e quando retornou o trecho onde mora na avenida, entre a Rua João Rosa Pires e a 26 de Agosto, já estava pronto. “Foi muito rápido, quando voltei já estava tudo pronto, ficou muito bom”.

Afele dos Santos mora perto da Avenida Ernesto Geisel, na Vila Carvalho. Para ele, que anda de motocicleta, os buracos e ondulações na via era um tormento. “A moto fica batendo, ai dói as mãos e os braços”.

A Prefeitura investiu R$ 5.180.454,90 no recapeamento das duas pistas da Av. Ernesto Geisel entre o Shopping Norte Sul e a Av. Afonso Pena. São aproximadamente 3 km no total, sendo 1,5 km de cada pista. Obra executada com equipe própria da Sisep.

Outras frentes

A Prefeitura está com outras quatro frentes de recapeamento na cidade. Nas Moreninhas foi concluída a colocação do asfalto novo na Rua Camocim e iniciada na Rua Minas Novas. Também serão recapeadas as ruas Arati, Palmacea e Anacá, num total de 3,7 km de recapeamento. E nesta terça-feira (24) as equipes começaram a trabalhar no recapeamento da Rua Ezequiel Ferreira Lima, no bairro Aero Rancho.

A Prefeitura está recapeando também a Avenida Duque de Caxias na pista no sentido Indubrasil/Aeroporto Internacional de Campo Grande. Além de asfalto novo, o projeto prevê a implantação de ciclovia e nova sinalização viária.

A outra frente de trabalho está sob a responsabilidade da Concessionária Águas Guariroba, por meio de termo de compromisso previsto no contrato de concessão. Serão executados 7,5 km de vias nas regiões urbanas Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Lagoa e Prosa. As equipes estão trabalhando atualmente na Rua Centaurea, no bairro Cidade Jardim, no trecho entre a Avenida Ministro João Arinos e a Rua Flamboyant. Já foi recapeada a Rua Rio Negro, na Vila Margarida, entre a Avenida Capital e a Rua China.

