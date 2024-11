Carro com R$ 176 mil em materiais de descaminho é apreendido durante bloqueio

Nesta quarta-feira (13), os policiais apreenderam um veículo Fiat Strada carregado com R$ 176 mil em materiais de descaminho conduzido por um homem de 35 anos em Laguna Carapã.

A ação foi realizada por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) durante um bloqueio na MS-379, próximo ao Distrito de Bocajá, quando abordaram o condutor do automóvel.

Durante vistoria, foram encontrados diversos produtos de origem estrangeira, sem documentação obrigatória de importação. O material apreendido foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300.

