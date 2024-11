Dois veículos com fundos falsos carregado com celulares do Paraguai são apreendidos em Maracaju

Na manhã desta segunda-feira (11), 205 aparelhos de telefone celular foram apreendidos na rodovia BR-267, área rural de Maracaju. Os aparelhos eram avaliados em mais de 200 mil reais tinham como destino Sidrolândia.

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam 205 aparelhos de telefone celular. A ação policial aconteceu na manhã desta segunda-feira (11), na rodovia BR-267, área rural de Maracaju.

Os militares seguiam em patrulhamento pela rodovia, quando deram a ordem de parada aos condutores de dois veículos VW Saveiros. Durante a vistoria veicular localizou-se compartimentos ocultos em ambos os veículos, onde estavam os produtos ilegais.

Questionados sobre o ilícito, o homem (43) e a mulher (26) disseram que foram contratados para fazer o frete da mercadoria do Paraguaia até a cidade de Sidrolândia (MS). A apreensão foi estimada em R$ 287,2 mil. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal, em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300.

