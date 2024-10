Dois homens são presos por disparo de arma de fogo em Itaquiraí

No último domingo (27), dois homens, de 35 e 36 anos, foram presos pela Polícia Civil de Itaquiraí após denúncia de que eles teriam usado uma arma de fogo no Porto Santo Antônio.

Durante o patrulhamento na região, os policiais identificaram um Fiat Strada branco e um veículo de cor preta, que batiam com a descrição fornecida na denúncia.

Ao abordarem o condutor do Fiat Strada, os agentes revistaram o veículo e encontraram uma pistola calibre 9mm, da marca Glock, com munições, além de dois carregadores.

O condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez, com dificuldade para se manter em pé. O condutor do outro veículo que também foi parado pelos policiais foi encaminhado para a delegacia junto com o condutor do Fiat Strada.

Durante o registro de ocorrência na delegacia, um dos detidos apresentou um documento de identidade aparentemente falso.

Os dois foram detidos e responderão pelos crimes de disparo de arma de fogo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsa identidade e condução de veículo automotor sob influência de álcool.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram