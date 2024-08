Mulher grávida de seis meses é torturada pelo companheiro

A vítima era agredida várias vezes durante o dia com chutes e socos e não conseguia pedir ajuda porque o companheiro teria quebrado o celular

Na noite de ontem (08), a Policia Militar de Rio Brilhante resgatou uma mulher, de 26 anos, grávida de seis meses, que era torturada pelo companheiro.

De acordo com informações, a vítima era agredida várias vezes durante o dia com chutes e socos, e não conseguia pedir ajuda porque o companheiro teria quebrado o celular. Em uma dessas agressões a mulher relatou que o agressor arrastou ela pelos cabelos e furou suas mãos com tesoura.

No dia da apreensão, uma pessoa ouviu o pedido de ajuda quando passava em frente a residência do casal e comunicou os pais da vítima. O pai foi até casa da filha, mas não conseguiu contato.

Os policiais foram acionados e arrombaram a casa do casal para poder resgatar a mulher. O homem foi preso em flagrante e utilizava tornozeleira eletrônica.

