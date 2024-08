Dupla é presa após ser flagrada com 550 pacotes de cigarro contrabandeados na MS-278

Dois homens, de 33 e 62 anos, foram presos, nessa quinta-feira (8), na MS-278, em Caarapó, distante 273 quilômetros de Campo Grande, após serem flagrados transportando 550 pacotes de cigarro contrabandeados.

De acordo com informações, policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizavam fiscalização de rotina na rodovia, quando abordaram o Chevrolet Celta.

Ao vistoriar a parte interna do carro, encontraram as centenas de pacotes com o produto de origem estrangeira. A carga está avaliada em mais de R$ 40 mil.

Os homens disseram que pegaram os cigarros em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e tinham como destino a cidade de Dourados. A dupla e os produtos foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram