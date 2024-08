Idoso sofre mal súbito e morre em praça no Centro de Cassilândia

Testemunhas acionaram o resgate, mas infelizmente o idoso havia falecido no local

Um idoso identificado como Donizeth Rosa Silva, de 68 anos, faleceu na manhã de ontem (08), após ter infarto fulminante em Praça São José, no centro de Cassilândia.

Testemunhas acionaram o resgate, mas infelizmente o idoso havia falecido no local. A morte de Donizeth causou comoção na cidade, pois era conhecido por ser uma pessoa querida.

O corpo foi sepultado na manhã de hoje (09), no cemitério municipal de Cassilândia, Waldomiro Pontes.

