Mulher embriagada agride casal com golpes de cabo de facão durante velório em Dourados

Na tarde dessa quarta-feira (24), um casal foi agredido durante o velório de um Indígena na Aldeia Bororó, em Dourados. A autora das agressões, uma mulher de 36 anos, era a filha do Indígena que estava sendo velado.

Segundo informações, a mulher aparentava sinais de embriaguez e sem motivo aparente, golpeou um idoso de 60 anos, na cabeça, com a lateral de um facão. A esposa de 51 anos também foi golpeada ao tentar defender o marido.

O casal conseguiu fugir do local para se protegerem e realizaram uma denúncia na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

As vítimas eram da mesma comunidade religiosa que o pai da agressora, e relataram aos policiais que não sabem o que motivou as agressões, pois tinham uma boa relação com a família.

