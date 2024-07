Olimpíadas 2024: Seleção Brasileira de futebol feminino estreia hoje às 13h, contra a Nigéria

Os jogos serão transmitidos pela Rede Globo (TV aberta) e SporTV (TV por assinatura)

Nesta quinta-feira (25), a seleção brasileira feminina de futebol, enfrenta a seleção Nigeriana em Bordeaux, a partir das 14h (horário de Brasília). As duas seleções fazem parte do grupo C em Paris.

Comandado por Marta e companhia, a equipe brasileira treinada pelo técnico Arthur Elias, disputará o terceiro torneio junto as nigerianas.

O primeiro jogo ocorreu na Copa do Mundo de 1999, onde a seleção precisou do gol de ouro feito pela jogadora Sissi para vencer por 3 a 2 na prorrogação. O segundo confronto aconteceu em Pequim, nas Olimpíadas de 2008, quando o Brasil venceu por 3 a 1.

Os jogos serão transmitidos pela Rede Globo (TV aberta) e SporTV (TV por assinatura)

