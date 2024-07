‘MS Ativo’ avança com licitação para asfaltar novo acesso ao Parque Lageado na Capital

O programa ‘MS Ativo Municipalismo’, que visa o fortalecimento das cidades de Mato Grosso do Sul, chega em uma nova fase com o lançamento de licitação fundamental para o desenvolvimento urbano de Campo Grande, fruto de esforços contínuos do Governo do Estado para melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida dos cidadãos.

Serão asfaltadas no Parque do Lageado as ruas Francisca Figueiredo, Tristão dos Santos e Gaudiley Brun, além de construída uma ponte de 19 metros que ligará o bairro à região do Jardim Centenário. O objetivo é criar um novo acesso para a Avenida Guaicurus, importante via arterial da cidade, e também acabar com uma espera de 20 anos dos moradores pela melhoria.

Com um valor estimado de R$ 6,79 milhões, a licitação foi anunciada na edição desta quinta-feira (24) do Diário Oficial do Estado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), autarquia vinculada à Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística).

A concorrência eletrônica – realizada sob o número 001/2024-DLO/Agesul, e processo 79.007.959-2024 – terá como critério de julgamento o menor preço e acontecerá em modo aberto, com abertura marcada para o dia 9 de agosto, às 8h30, horário local. O edital e seus anexos estão disponíveis nos sites da Agesul e do Governo Federal.

Diretor da Agesul e responsável pela Deiurb (Divisão de Empreendimento de Infraestrutura Urbana), Pedro Augusto Duarte Brandão explica que atualmente o único acesso ao bairro é feito pela rua Evelina Selingard, que está sobrecarregada devido à densidade populacional da região. Outro ponto importante é a longa distância que os moradores das regiões periféricas precisam percorrer para sair do bairro, localizado na extensa região sul de Campo Grande.

MS Ativo

Para o ano de 2024, o programa MS Ativo prevê um investimento robusto em obras urbanas e rodoviárias. Estão destinados R$ 1,5 bilhão para obras urbanas nos 79 municípios do Estado, distribuídos em 113 convênios, totalizando R$ 427 milhões, e 169 obras via Agesul, que somam R$ 1,1 bilhão. Além disso, estão alocados R$ 1,3 bilhão para obras em rodovias, reforçando o compromisso com a melhoria da infraestrutura de transporte e logística.

“O lançamento dessas licitações reflete o comprometimento do Governo de Mato Grosso do Sul em promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da infraestrutura urbana nos municípios. As obras previstas não apenas impulsionarão a economia local, mas também proporcionarão uma melhor qualidade de vida aos habitantes, fortalecendo ainda mais a rede de serviços públicos e de segurança”, enfatiza titular da Seilog, Hélio Peluffo.

O programa MS Ativo Municipalismo continua a ser um pilar essencial para o progresso de Mato Grosso do Sul, demonstrando que através de planejamento e investimento é possível transformar as cidades e criar um futuro mais próspero para todos.

Com Gov MS