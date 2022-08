Após fuga, homem capota veículo carregado de maconha às margens da MS-270

Um jovem de 26 anos foi preso na manhã de hoje (26), após capotar um veículo com mais de uma tonelada de maconha, na MS-270, próximo ao Distrito de Itahum, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. O rapaz foi encaminhado ao hospital com uma fratura no joelho e lesões no tórax e nas pernas.

De acordo com o site Porã News, o flagrante aconteceu durante uma fiscalização na MS-270, quando policiais rodoviários (PMR) avistaram um veículo, de modelo Volkswagen, em alta velocidade na rodovia. Ao abordar o veículo, o condutor acelerou o automóvel por mais de 15 quilômetros.

Segundo a polícia, durante a fuga, o condutor, residente em Ponta Porã, começou a jogar os tabletes de maconha pela janela. Em determinado momento, o jovem perdeu o controle do veículo, vindo a capotar diversas vezes às margens da rodovia.

O rapaz que reclamava de dores no tórax e joelho, foi socorrido pelos policiais. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados e encaminharam o jovem para o Hospital da Vida com possibilidade de fratura no joelho. Ele foi levado para a unidade de saúde com escolta policial.

Os entorpecentes, junto com o veículo amassado, foram encaminhados a delegacia.

