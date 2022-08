Agentes encontram 18 toneladas de maconha em propriedades rurais na fronteira

Aproximadamente 18 toneladas de maconha já preparadas para o transporte foram apreendidas pelos agentes da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) em propriedades rurais do povoado paraguaio de Cerro Corá, localizado a 40 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia paraguaia, ninguém foi preso nesta ação.

De acordo com a nota da Senad em que o portal O Estado Online teve acesso, às propriedades rurais formavam um centro logístico de produção, plantio e processamento de grandes quantidades de maconha. Além dos entorpecentes apreendidos, os agentes também queimaram meio hectare de roça da erva e apreenderam sementes de cannabis.

Equipes da Senad de Pedro Juan Caballero e agentes de Direção de Inteligência Estratégica estiveram em quatro imóveis e encontraram as 18 toneladas de maconhas, embaladas e picadas, prontas para o transporte.

Ainda durante a operação, os agentes apreenderam 12 quilos de maconha picada, 680 kg de sementes cannabis e 5.846 quilos de maconha prensada que estavam enterrados nas propriedades rurais. Também foram apreendidos em veículo de modelo, Renegade com placa brasileira, um Fiat Strada e uma Nissan Xtrail; macacos hidráulicos e prensa rústica.

De acordo com a Senad, a maconha apreendida e que era produzida no local era destinada ao mercado brasileiro pelas facções criminosas que controlam o tráfico de drogas na linha internacional de fronteira.

