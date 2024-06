Campeonato Estadual Sub-20: Comercial vence Portuguesa na abertura com placar de 3 a 0

O Comercial venceu a Portuguesa por 3 a 0 no duelo campo-grandense que marcou a abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 de futebol masculino. A partida, válida pelo grupo A, foi realizada no domingo (9) no Estádio Olho do Furacão.

O primeiro tempo do jogo foi equilibrado, com poucas oportunidades de gol para ambas as equipes. No entanto, o Comercial voltou do intervalo com uma postura mais agressiva e rapidamente tomou controle da partida.

Logo aos 8 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de falta pela direita perto da linha de fundo, Alemão cruzou para a área e o zagueiro Breno, sem marcação, cabeceou firme. O goleiro Paulo Eduardo ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol, abrindo o placar para o Comercial.

Aos 37 minutos, uma jogada pela direita resultou em um pênalti para o Comercial, após o zagueiro Mayrllon cortar o cruzamento com o braço. André Funé cobrou o pênalti com precisão, deslocando Paulo Eduardo e ampliando a vantagem para 2 a 0.

Nos minutos finais, aos 44, Gabriel cobrou escanteio pela direita e a zaga da Portuguesa afastou parcialmente. Léo aproveitou o rebote fora da área, dominou a bola e chutou forte no canto direito baixo do goleiro, fechando o placar em 3 a 0.

Na outra partida do grupo A, realizada no sábado (8), o Aquidauanense goleou o Corumbaense por 6 a 1, alcançando a liderança do grupo pelo saldo de gols. Comercial e Aquidauanense estão ambos com três pontos, mas o Aquidauanense lidera devido ao saldo de gols superior.

Pelo grupo B, também neste domingo, no Estádio Saraivão, o Ivinhema venceu o Sete de Dourados por 2 a 0, com gols de Felipe e Rafael.

Na próxima rodada, marcada para sábado (15), os líderes do grupo A, Comercial e Aquidauanense, se enfrentam em um confronto direto na Capital. Enquanto isso, Corumbaense e Portuguesa disputarão a reabilitação no Estádio Arthur Marinho.

A expectativa é grande para os próximos jogos, especialmente para o embate entre os líderes do grupo A, que promete ser um dos destaques da competição.

