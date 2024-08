Policia Civil de Ponta-Porã prende homem que assaltou loja e levou iphone

O homem usava um capacete preto quando invadiu o estabelecimento

Na última sexta-feira (16), um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso por furtar uma loja localizada no Bairro Marambaia.

O homem usava um capacete preto quando invadiu o estabelecimento. A funcionária se escondeu ao perceber que era um assalto e o rapaz fugiu levando um iphone e R$40,00 em dinheiro.

A Policia Civil foi acionada e com a ajuda da 2ºDP/PP de Ponta-Porã conseguiu identificar o autor do crime. Também foram encontrados na residência do rapaz a camiseta, motocicleta e capacete que ele teria utilizado no assalto.

