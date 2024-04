Prazo para regularizar título pela internet termina nesta segunda-feira

Neste ano serão realizadas as eleições municipais para que a população escolha vereadores e prefeitos, em todo o Brasil, onde o voto é obrigatório para todos que tenham entre 18 e 69 anos e facultativo, ou seja, opcional para quem tem entre 16 e 17 anos, para quem tem a partir de 70 anos de idade e para analfabetos.

Eleitores que ainda não possiem biometria cadastrada podem acessar os serviços eleitorais pela internet, chamados Título Net, somente até esta segunda-feira (8). Após esse prazo, o eleitor que permanecer sem as digitais cadastradas, precisará ir até um cartório eleitoral até o dia 8 de maio, para atualizar o cadastro eleitoral e poder votar nas eleições municipais, marcadas para outubro.

De acordo com a Justiça Eleitoral, os eleitores que já têm a biometria em dia podem continuar utilizando os serviços pela internet. É possível ver qual é a situação cadastral no site do TSE.

O prazo final para a regularização eleitoral, como solicitar transferência de domicílio e atualizar dados cadastrais, por exemplo, termina no dia 8 de maio. Após essa data, esses serviços ficarão indisponíveis, porque a Justiça Eleitoral dará início a organização das eleições municipais.

Para os eleitores que forem emitir o título pela primeira vez, será necessário ir até um cartório eleitoral para coletar a biometria, que é gratuita. O cadastro e a atualização de dados, com o cadastro de biometria, são medidas de segurança que tem o objetivo a identificação correta de cada eleitor, além de evitar que uma pessoa vote no lugar de outra.

A Justiça Eleitoral alerta ainda que, apenas fazer o pedido pela internet não é garantia da emissão do título ou a regularização eleitoral. É necessário seguir as orientações e anexar os documentos exigidos. O eleitor que deixar de votar e não justificar sua ausência no dia do pleito, terá até 60 dias após as eleições para efetuar sua justificativa. Terminado o prazo, o eleitor deve procurar o cartório eleitoral para regularizar suas pendências. O juiz eleitoral arbitrará o valor da multa.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: