Capital propõe uso de bicicletas públicas como opção de mobilidade

A prefeitura da Capital pensando no rumo à mobilidade sustentável publicou no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta quarta-feira (12), a instituição de um Grupo Técnico (GT) para estudo da viabilidade de implantação do sistema de bicicletas compartilhadas na capital.

A ideia já existe em países da Europa e para que se torne um realidade na cidade já montaram um estudo com um minuta já aprovada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU).

Agora o próximo passo será encaminhar o documento para a Câmara Municipal. Após isso, é feito um Edital de chamamento e a abertura para consulta pública até a viabilização da contratação do serviço.

O grupo envolvido nesta ideia de bicicletas para locação em pontos estratégicos da cidade é formado por representantes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos (Sugepe), que ficará a cargo da coordenação dos estudos.

