Mulher é agredida e abusada por marido durante madrugada desesperadora

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante na manhã de hoje (9), em Dourados, distante a 228 quilômetros de Campo Grande, após espancar e estuprar a esposa,36.

A polícia foi acionada às 5h da manhã para a casa da vítima e ao chegarem ao local, encontraram o homem descontrolado. A mulher relatou que durante toda a noite de domingo (8), e madrugada de hoje foi agredida pelo marido com pontapés e joelhadas, sendo impedida de pedir ajuda.

O homem ainda teria a estuprada, mesmo após a vítima implorar para que ele não fizesse. A mulher contou que frequentemente o marido tem surtos de agressividade e que nos últimos meses os episódios pioraram bastante.

Ao ser encaminhado para a delegacia, ele teve de ser algemado, pois estava descontrolado.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o Disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

