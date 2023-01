Pontaporanense foi identificado durante atos de vandalismo

Dentre os manifestantes presentes no ato de vandalismo ocorrido em Brasília no último domingo (8), Sul Mato-grossenses estão sendo identificados e dentre eles José Paulo Alfonso Barros, empresário de Ponta Porã foi identificado.

Ele possui uma empresa corretora de seguros em Ponta Porã, a Paulinho Corretor de Seguros e tem passagem pelo polícia acusado de esquema golpista junto a empresa de investidores RSI. Em janeiro de 2022, o réu teve sua prisão revogada, contrariando a posição do Ministério Público federal, que era de manter a prisão.

Em Dezembro de 2022, José Paulo se fantasiou de índio, para participar de protestos no Distrito federal, junto a outros extremistas.

E “Paulinho” está dentre os manifestante do último domingo que destruiu prédios dos Três Poderes, ele aparece em foto que circulou em redes sociais dentro da sede do STF (Supremo Tribunal Federal), invadida e depredada pelos manifestantes. O empresário usava máscara de gás, mas foi reconhecido pelos moradores da cidade.

