Rapaz que jogou gasolina e tentou colocar fogo em ex-namorada e filha é preso

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, prendeu na manhã desta segunda-feira (9), homem de 25 anos, suspeito de tentar matar a ex-namorada, no dia 1 de janeiro deste ano, na cidade de Três Lagoas, a 334 quilômetros de Campo Grande. O homem que não aceitava o fim do relacionamento, jogou combustível na vítima e sobre sua filha, uma bebê de apenas quatro meses de vida.

No dia da tentativa de homicídio, o homem invadido o apartamento da ex e derramou gasolina sobre a mulher e crianças, ambos que estavam no sofá da residência. Segundo a polícia, o autor tentou acender o fogo com m isqueiro, mas a mulher entrou em luta corporal com o homem e conseguiu impedir a ação, mas foi atingida com um soco no rosto.

Após a discussão e agressão o rapaz conseguiu fugir. Ao receber a denúncia, a DAM (Delegacia da Mulher) da cidade representou pela prisão preventiva do homem.

Indiciado, o homem foi encaminhado ao Presídio de Segurança Média de Três Lagoas, onde aguardará julgamento por Feminicídio tentado e Lesão corporal dolosa.