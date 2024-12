Mulher denuncia companheiro após receber ameaças em Sidrolândia

Na manhã de hoje (29), um homem, de 25 anos, foi preso após ameaçar divulgar fotos íntimas da companheira, de 37 anos, em Sidrolândia.

O homem enviava mensagens pelo WhatsApp segurando uma arma de fogo e ameaçando a vítima de morte.

Além disso, ele também publicou em uma rede social imagens da mulher com lesões no corpo e mensagens dizendo que era daquele jeito que se resolvia, e conteúdos íntimos da vítima.

O autor sabia que seria denunciado pela companheira, mas não se importou e ainda debochou da situação.

A policia realizou a prisão do homem e ele confessou os crimes na delegacia. De acordo com o relato dele, a foto com a arma foi tirada em uma fazenda.

A arma não foi encontrada na residência.

