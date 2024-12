Dr. Victor Rocha destaca importância da igualdade racial durante entrega da Medalha Zumbi dos Palmares

A Câmara Municipal de Campo Grande realizou, nesta segunda-feira (25), uma sessão solene para a entrega da “Medalha do Legislativo Zumbi dos Palmares”, em celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. A honraria, instituída pelo Decreto Legislativo nº 690/01, reconhece personalidades, entidades e ações que se destacam na promoção da igualdade racial e no combate à discriminação no município.

O vereador Dr. Victor Rocha destacou o papel da homenagem como um símbolo de resistência e luta por uma sociedade mais justa. “A entrega da Medalha Zumbi dos Palmares é mais do que um reconhecimento. É um chamado para a união e a luta contra todas as formas de preconceito. Devemos lembrar que a igualdade racial é um direito e uma responsabilidade de todos nós”, afirmou.

Entre os homenageados da noite, Aparecida Rosimeire emocionou o público com sua história de superação. Enfrentando o racismo em sua vida pessoal e profissional, ela tornou-se um símbolo de resistência. Atualmente, dedica-se à conscientização sobre o combate ao preconceito e ao fortalecimento da autoestima, além de lutar pela valorização dos trabalhadores domésticos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram