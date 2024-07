Capivara é resgatada ferida em chafariz de salão de festas

Equipe da Patrulha Ambiental da GCM (Guarda Civil Metropolitana) resgatou, na manhã desta quarta-feira (3), no chafariz de um salão de festas localizado na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, uma capivara ferida.

Conforme divulgado pela corporação, foi realizado o pedido de resgate do animal que estava pelo local desde segunda-feira (1). Quando os agentes encontraram a capivara, notaram que a mesma apresentava ferimentos pelo corpo.

O mamífero foi capturado e encaminhado com segurança ao Hospital Veterinário localizado no Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), onde passará por exames e cuidados médicos.

Em Campo Grande, é comum encontrar famílias de capivaras passeando em locais próximos às matas presentes na cidade. Em casos de resgate, é necessário acionar a PMA (Polícia Militar Ambiental) pelo telefone 67 – 99894-5013.

Com informações da Guarda Civil Metropolitana.