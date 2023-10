Jovem fica em estado grave, após ser atropelado e golpeado com facão na cabeça

Um jovem de 28 anos, foi socorrido gravemente ferido, após ser golpeado com um facão na cabeça, na madrugada de hoje (12), em São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas no local. Testemunhas relataram que o agressor atropelou o jovem com um Fiat Uno, cor verde e depois, saiu do carro e golpeou a vítima com um facão.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal. Segundo o ste Idest, os médicos relataram que a lesão é grave. O jovem não tinha documentos.

Conforme informações policiais, a vítima já esteve na delegacia no início do mês passado por violência doméstica. O facão foi encontrado com a vítima.

A arma foi encaminhada à delegacia. O caso segue em investigação.

