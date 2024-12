Homens são vistos pescando no Rio Aquidauana e são multadados

Em uma fiscalização realizada na última terça-feira, (18) no âmbito da Operação Piracema, policiais militares ambientais de Aquidauana flagraram dois homens pescando no Rio Aquidauana, próximo ao Distrito de Palmeiras.

Ao abordá-los, constatou-se que os pescadores utilizavam molinetes e varas de pesca. Diante da irregularidade, foram aplicadas as medidas administrativas cabíveis, com autuação de cada pescador e multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Os petrechos de pesca também foram apreendidos.

No prosseguimento da fiscalização, a equipe apreendeu 17 caniços simples, 19 varas com molinetes em tablados e 57 anzóis de galho, encontrados abandonados em tablados de acesso a ranchos de pesca ao longo do curso do rio.

Ressalta-se que, desde o início do período de defeso, em 5 de novembro, a pesca está proibida em todos os rios do estado. A medida visa proteger a ictiofauna durante a época de reprodução, garantindo a preservação dos recursos naturais.