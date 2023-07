Motorista de caminhão fica preso nas ferragens após bater em caminhão tanque na BR-262

Um grave acidente entre dois caminhões foi registrado no final da tarde de quinta-feira (20), no KM 90 da BR 262, onde o motorista de um caminhão baú, de 34 anos e seu passageiro, de 21, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros na rota conhecida como “Rodovia da Morte“, entre Três Lagoas e Água Clara.

Segundo informações da Rádio Caçula, o condutor do caminhão baú seguia sentido Campo Grande quando, devido ao sol forte que impedia a visibilidade da pista, provocou a colisão com um caminhão tanque carregado com gasolina, que estava estacionado no sentido contrário.

Com o impacto, o caminhão baú saiu da pista e foi parar no acostamento, destruindo a cabine do motorista, que ficou preso às ferragens por 30 minutos.

Foi necessário o uso de um desencarcerador pelos bombeiros para a retirada da vítima, que ficou ferido na região da cabeça, sendo socorrido até o Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas. Já o passageiros somente teve ferimentos leves.

Foi necessário o uso de um desencarcerador pelos bombeiros para a retirada da vítima, que ficou ferido na região da cabeça, sendo socorrido até o Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas. Já o passageiros somente teve ferimentos leves.

Duas equipes do 5° Grupamento de Bombeiros de Três Lagoas (5°GBM) se deslocaram até o acidente. Devido a colisão, o caminhão tanque teve um dano na lateral, onde acabou por vazar gasolina na pista, com o motorista saindo ileso.

